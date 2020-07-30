Замминистра промышленности и торговли России посетил «Псковпассажиравтотранс» и «Моглино-2»

19:54, 30 июля 2020, ПАИ

Заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных посетил Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации

Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым Алексей Беспрозванных осмотрел цех и ремонтную зону «Псковпассажиравтотранса». Один из вопросов касался планов модернизации предприятия и обновления парка автобусов. При поддержке Правительства России для пассажирских перевозок будет приобретено более 200 автобусов различного класса, в том числе низкопольных, а также работающих на экологичном и бюджетном газомоторном топливе. Новая техника будет работать на маршрутах Пскова и Великих Лук.

Кроме этого, губернатор и заместитель министра посетили площадку «Моглино-2», где оценили ход строительства объектов инфраструктуры. Они обсудили детали создания в рамках индивидуальной программы комплекса инженерной инфраструктуры в «Моглино-2». На эти цели в этом году будет направлено порядка 900 млн рублей. Речь зашла и о деталях создания промышленного технопарка, который планируется разместить на площадке «Моглино-2». В настоящее время там ведётся строительство завода «Титан-Полимер».

На площадке агропромышленного предприятия ООО «ПсковАгроИнвест» Алексей Беспрозванных ознакомился с ходом строительства новой молочной фермы с автоматизированной системой доения почти на 2 тыс. голов. В рамках индивидуальной программы регион получит финансовую поддержку на приобретение племенного скота: в этом году – около 100 млн рублей.

«В Псковской области стартовала реализация основных мероприятий индивидуальной программы социально-экономического развития. Два крупнейших из них – это обеспечение условий для работы инвесторов ОЭЗ «Моглино» и обновление парка предприятий общественного транспорта. Во время визита замминистра промышленности и торговли Алексея Беспрозванных обсудили динамику реализации дорожной карты развития «Моглино», а также поставку первой партии новых автобусов до конца текущего года. К этому времени регион должен обновить инфраструктуру транспортных предприятий, привести в порядок гаражи и станции ремонта», – рассказал Михаил Ведерников.