Пскович украл семь золотых колец у супруги знакомого

20:01, 30 июля 2020, ПАИ

29-летний безработный пскович обокрал супругу знакомого, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Следователи выяснили, что молодой человек пришёл в гости к своему знакомому выпить спиртное. В ванной комнате он увидел золотые украшения – семь колец, принадлежащих супруге товарища. Девушка в это время находилась на работе. Пскович похитил кольца и сдал в ломбард. Причинённый ущерб составил 107 тысяч рублей.

Мужчине предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.