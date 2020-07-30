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Общество

ВОЗ призвала все страны присоединиться к схеме COVAX по вакцине от COVID-19

Страны, присоединившиеся к инициативе COVAX, обладают более высокими шансами для получения доступа к вакцине от коронавируса. Как пишет ТАСС, об этом сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

Инициатива COVAX направлена на то, чтобы гарантировать быстрый и равный доступ к вакцине от коронавируса, когда она будет изготовлена, пояснила представитель ВОЗ. «Любая страна, поддерживающая данную инициативу, обладает более высокими шансами на получение вакцины», – подчеркнула Сумья Сваминатан.

По её словам, чем больше государств присоединится к схеме, тем успешнее она будет работать. «Нам необходимо изменить то, как осуществляется поставка вакцин, и применить новый подход для этой эпидемии», – добавила она.

К настоящему моменту более 75 стран выразили интерес или присоединились к инициативе, запущенной совместно ВОЗ, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). Её цель заключается в распределении не менее 2 млрд доз эффективных и одобренных вакцин к концу 2021 года.

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