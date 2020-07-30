Ревнивый пскович повредил металлическим прутом чужой автомобиль

23:03, 30 июля 2020, ПАИ

37-летнего жителя Пскова будут судить за умышленное повреждение чужого автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

Инцидент произошёл в мае у дома № 7 на улице Труда в Пскове. Мужчина решил повредить транспортное средства знакомого из-за ревности к девушке, пояснили в ведомстве. Он нанёс не менее 20 ударов металлическим прутом по кузову автомобиля. Причинённый ущерб составил 142 500 рублей.

Злоумышленнику предъявили обвинение по части 1 статьи 167 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.