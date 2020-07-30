Столовую карточку 1922 года продемонстрировал псковский архив
Незаполненный бланк столовой карточки Псковского губернского продовольственного комитета продемонстрировал Государственный архив Псковской области в своём Instagram.
«Хранится этот документ в фонде исполнительного комитета Великолукского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов за 1922 год», – рассказали в архиве.
«На обороте карточки есть пометка: Спасо-Никольский волисполком 5 июля 1922 года выдал удостоверение жителю д. Сохино Петрову Ефиму в том, что у него 4 июля 1922 года родился сын», – добавили в архиве.