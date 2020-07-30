0
23:44
«Владыка кормит Владыку»: в Instagram опубликовали новую фотографию митрополита Тихона с питомцем
23:25
3 761 человек заразился коронавирусом в Псковской области
22:47
Столовую карточку 1922 года продемонстрировал псковский архив
21:25
Комету NEOWISE сфотографировали над часовней в Изборске
20:00
Псковская область получила федеральные средства на создание 356 дополнительных мест в частных детсадах
19:40
Более 33,5 млрд рублей инвестировали в основной капитал в Псковской области в 2019 году
18:54
653 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Еще новости
Общество

Столовую карточку 1922 года продемонстрировал псковский архив

Источник: Государственный архив Псковской области

Незаполненный бланк столовой карточки Псковского губернского продовольственного комитета продемонстрировал Государственный архив Псковской области в своём Instagram.

«Хранится этот документ в фонде исполнительного комитета Великолукского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов за 1922 год», – рассказали в архиве.

«На обороте карточки есть пометка: Спасо-Никольский волисполком 5 июля 1922 года выдал удостоверение жителю д. Сохино Петрову Ефиму в том, что у него 4 июля 1922 года родился сын», – добавили в архиве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

«Владыка кормит Владыку»: в Instagram опубликовали новую фотографию митрополита Тихона с питомцем
30 июля 2020
«Владыка кормит Владыку»: в Instagram опубликовали новую фотографию митрополита Тихона с питомцем
3 761 человек заразился коронавирусом в Псковской области
30 июля 2020
3 761 человек заразился коронавирусом в Псковской области
Столовую карточку 1922 года продемонстрировал псковский архив
30 июля 2020
Столовую карточку 1922 года продемонстрировал псковский архив
Комету NEOWISE сфотографировали над часовней в Изборске
30 июля 2020
Комету NEOWISE сфотографировали над часовней в Изборске
Псковская область получила федеральные средства на создание 356 дополнительных мест в частных детсадах
30 июля 2020
Псковская область получила федеральные средства на создание 356 дополнительных мест в частных детсадах
Более 33,5 млрд рублей инвестировали в основной капитал в Псковской области в 2019 году
30 июля 2020
Более 33,5 млрд рублей инвестировали в основной капитал в Псковской области в 2019 году
653 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
30 июля 2020
653 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Спиленные ветки на улицах Соснового Бора уберут через две недели
30 июля 2020
Спиленные ветки на улицах Соснового Бора уберут через две недели

Идет загрузка...