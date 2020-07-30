Разведчики ЗВО десантировали грузы в Псковской области

23:55, 30 июля 2020, ПАИ

В рамках сбора по воздушно-десантной подготовке в Псковской области разведчики Западного военного округа доставили парашютным способом в тыл условного противника более 30 грузов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ЗВО.

В ходе занятий военнослужащие практиковались в подготовке грузов к десантированию, укладке и подготовке к применению грузовых парашютных систем, изучили устройство и принцип работы маркерных передатчиков и поисковых приёмников.

Помимо этого, военнослужащие изучили порядок оборудования площадки для приёма грузов, отработали на практике взаимодействие с экипажами армейской и военно-транспортной авиации при подготовке и осуществлении десантирования. Непосредственно на местности разведчики применили специальные поисковые приёмники.

В занятии приняло участие более 150 военнослужащих, свыше 20 единиц автомобильной техники, вертолёты армейской и военно-транспортной авиации.