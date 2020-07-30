3 761 человек заразился коронавирусом в Псковской области

23:25, 30 июля 2020, ПАИ

3 761 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram. За сутки коронавирус подтвердили у 33 человек.

При этом выздоровел 2 621 человек (за сутки – 52). Число умерших от коронавируса остаётся неизменным – 53.

«За последние дни, к сожалению, достаточно много новых случаев (сегодня +33), в том числе в очаге среди контактных в Псковской областной больнице (+2). Поэтому пусть количество выздоровевших по-прежнему динамично растёт (+52), не время расслабляться!» – подчеркнул губернатор.

«Сохраняйте бдительность, следуйте требованиям Роспотребнадзора, берегите себя и своих близких», – добавил Михаил Ведерников.