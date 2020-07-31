Минздрав разработал рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19

07:01, 31 июля 2020, ПАИ

Минздрав России разработал и направил в регионы временные методические рекомендации по вопросам медицинской реабилитации при COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Согласно документу, направлять пациентов в медицинские организации стоит после предварительного дистанционного консультирования для определения этапа медицинской реабилитации.

Для обеспечения реализации индивидуальной программы реабилитации в соответствии с ограничением жизнедеятельности рекомендовано использовать шкалу реабилитационной маршрутизации.

Особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в двухнедельной изоляции после выписки. «Это оптимальное время для проведения мероприятий по медицинской реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий», - говорится в сообщении.

Для дальнейшей реабилитационной помощи пациенты могут быть направлены в медицинские организации, в том числе санаторно-курортные.

Методические рекомендации предназначены для врачей лечебно-профилактических учреждений инфекционного профиля, а также врачей отделений интенсивной терапии инфекционного стационара, врачей первичного звена.

Документ опубликован на сайте Минздрава России.