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Общество

Псковичи приносят в Детский фонд школьные принадлежности для будущих первоклассников

Фото: "Детский фонд".

Жители Пскова присоединились к акции «Здравствуй, школа», которую проводит региональное отделение Детского фонда. Как сообщается в группе организации в соцсети «ВКонтакте», люди уже приносят тетради, книжки, ручки для ребят из нуждающихся семей и школ-интернатов.

Чтобы поддержать и порадовать первоклашек, можно принести канцелярию в офис фонда по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2а, 1-й этаж, кабинет 15; сделать пожертвование на сайте, по реквизитам или в бухгалтерии.

С комплектом наборов для подготовки нуждающихся детей к школе можно ознакомиться здесь.

В прошлом году 797 детей получили к 1 сентября рюкзаки со школьными принадлежностями.

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