1160 человек заболели коронавирусом в Пскове

10:22, 31 июля 2020, ПАИ

В Пскове коронавирусом заразилось 1 160 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 17 человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (755 случаев), на третьем – Псковский район (305 случаев).

Всего в Псковской области выявлен 3 761 случай заражения коронавирусом, 2 621 человек выздоровел, 53 – умерло.