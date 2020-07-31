Почти на 24% подорожали отечественные лекарства в России

10:37, 31 июля 2020, ПАИ

В России за год средневзвешенная стоимость упаковки отечественных лекарств увеличилась на 23,8 % – до 115 рублей. При этом цена на импортные лекарственные препараты выросла на 7,5 % – до 381 рубля за пачку, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

На фоне роста цен выручка российских аптек за год значительно увеличилась. В первом полугодии они продали лекарств на 557,9 млрд рублей. Это на 13,9 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

В натуральном выражении продажи лекарств в период с января по июнь оцениваются в 2,6 миллиарда упаковок, что на 3,1 % больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Аналитики считают, что разница в приросте показателей может быть обусловлена увеличением цен на лекарства или смещением спроса в сторону упаковок большего объёма.