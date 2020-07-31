Поддельные десятирублёвые монеты появились в обороте в Псковской области

10:46, 31 июля 2020, ПАИ

За первые полгода в подразделениях Банка России и кредитных организациях Псковской области выявили 62 фальшивых банкноты и монеты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В Псковской области обнаружили 27 купюр номиналом 5000 рублей, 11 – 1000 рублей, по 1 банкноте номиналом 100, 200 и 500 рублей. Кроме того, зарегистрированы две поддельные банкноты номиналом 100 долларов США.

По словам специалистов отдела налично-денежного обращения, в обороте вновь появились поддельные 10-рублевые монеты. Их отличает низкое качество изготовления, признаки подделки легко можно установить визуально: изображение на монетах не четкое. За полгода обнаружено 19 таких монет, большей частью в южных районах области.

Чаще всего злоумышленники подделывают пятитысячные и тысячерублевые банкноты. Значительное количество подделок выявляется в сетевых торговых организациях и на автозаправочных станциях.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных фальшивок сократилось на 8,8 %, что соответствует общей тенденции в регионе. Как отметили в финансовой организации, в последние годы количество поддельных банкнот в Псковской области уменьшается, современные признаки подлинности обеспечивают надежную защиту от подделки.

Тем не менее риск получить фальшивку остается, поэтому эксперты рекомендуют внимательно проверять подлинность купюр. Полный перечень признаков подлинности всех банкнот Банка России можно найти на официальном сайте Банка России и в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

Также в региональном отделении Центробанка отметили, что во время пандемии коронавируса некоторые люди пытаются «продезинфицировать» деньги, после чего их приходится отправлять на экспертизу из-за существенных повреждений.