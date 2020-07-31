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Общество

Пенсионер из Печорского района занял второе место во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

Второе место во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью занял житель Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Житель Печорского района Сергей Маркелов занял второе место в финале 10-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в номинации «Задания по безопасности в интернете» категории «Начинающий пользователь», мужчины.

Мероприятие прошло 9 июля. Всего в федеральном этапе приняли участие команды из 69 субъектов РФ и 15 стран мира. Общее число участников составило 254 человека, из них 17 % имеют возраст от 70 лет и выше. 30 % финалистов составили жители сельских поселений. Самым старшим участником стал 86-летний ветеран Вооруженных сил России Николай Шеин из Тулы.

Финальные и большинство региональных отборочных соревнований впервые проходили в дистанционном онлайн-формате. В отборочных муниципальных и региональных турах соревновались свыше 7,4 тыс. кибер-пенсионеров, от Псковской области — 56 участников. В финале наш регион представляли 4 победителя регионального этапа соревнований: Евгения Сумедова (Псковский район), Сергей Маркелов (Печорский район), Виктор Мартюк (Псковский район) и Светлана Ронова (Дедовичский район).

Организатором мероприятия выступил Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России.

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