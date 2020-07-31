Пенсионер из Печорского района занял второе место во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

10:49, 31 июля 2020, ПАИ

Второе место во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью занял житель Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Житель Печорского района Сергей Маркелов занял второе место в финале 10-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в номинации «Задания по безопасности в интернете» категории «Начинающий пользователь», мужчины.

Мероприятие прошло 9 июля. Всего в федеральном этапе приняли участие команды из 69 субъектов РФ и 15 стран мира. Общее число участников составило 254 человека, из них 17 % имеют возраст от 70 лет и выше. 30 % финалистов составили жители сельских поселений. Самым старшим участником стал 86-летний ветеран Вооруженных сил России Николай Шеин из Тулы.

Финальные и большинство региональных отборочных соревнований впервые проходили в дистанционном онлайн-формате. В отборочных муниципальных и региональных турах соревновались свыше 7,4 тыс. кибер-пенсионеров, от Псковской области — 56 участников. В финале наш регион представляли 4 победителя регионального этапа соревнований: Евгения Сумедова (Псковский район), Сергей Маркелов (Печорский район), Виктор Мартюк (Псковский район) и Светлана Ронова (Дедовичский район).

Организатором мероприятия выступил Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ и Пенсионного фонда России.