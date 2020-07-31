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Общество

Центробанк просит псковичей не дезинфицировать бумажные деньги

Фото: Дарья Хваткова.

Во время пандемии коронавируса в Банк России стали поступать банкноты с существенными повреждениями, вызванными попыткой продезинфицировать деньги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В финансовой организации рассказали, что люди пытаются избавиться от вирусов, которые могли попасть на банкноту, при помощи микроволновой печи, спиртосодержащих жидкостей, химикатов.

«Не стоит заниматься самостоятельной «дезинфекцией» банкнот. Это может привести к их повреждению и полной утрате платежеспособности», - сообщил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Представитель Центробанка заверил, что Банк России выдает кредитным организациям полностью безопасные наличные деньги. «Они выдерживаются «на карантине» в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения», - отметил Валерий Фролов.

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