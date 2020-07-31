Учёные назвали основные источники коронавируса

11:23, 31 июля 2020, ПАИ

Основным источником заражения новой коронавирусной инфекцией являются ручки холодильников в продуктовых магазинах, пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов.

Эксперты отметили, что чаще всего встретить коронавирус можно в сухих и прохладных местах, поэтому наибольшее количество вируса собирают ручки продуктовых магазинов. Также наиболее опасными с точки зрения заражения коронавирусом, по мнению экспертов, стали кнопки POS-терминалов, дверные ручки внутри помещений и кнопки лифтов торговых центров и офисных зданий, а также кнопки домофонов.

Эксперты отмечают, что заразиться коронавирусом можно, если после прикосновения к заражённой вирусом поверхности прикоснуться к лицу, слизистым, носу или глазам.