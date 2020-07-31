Восемь пчелопакетов ввезли в Россию через Псковскую область

11:33, 31 июля 2020, ПАИ

Через Псковскую область с начала года на территорию России ввезли восемь пчелопакетов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

На российско-белорусском участке в деревне Лобок проведён ветеринарный контроль 8 пчелопакетов и 300 пчелиных маток. «Живой груз» перемещался из Белоруссии в Санкт-Петербург в автотранспортном средстве, в специализированных деревянных и пластиковых контейнерах.

В ходе проверочных мероприятий нарушений ветеринарного законодательства выявлено не было, товар направлен в пункт назначения.

Всего с начала 2020 года на территорию России было ввезено 770 пчелиных маток и 8 пчелопакетов, которые прошли контроль на границе Псковской области.