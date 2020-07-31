0
13:25
Главный судья России по вейкбордингу приедет на чемпионат Псковской области
12:53
Псковский район празднует 93-летие со дня образования
12:37
Курбан-байрам празднуют мусульмане 31 июля
12:10
Ремонтные работы начались на колокольне Петропавловской церкви на острове Белова
10:54
Центробанк просит псковичей не дезинфицировать бумажные деньги
10:46
Поддельные десятирублёвые монеты появились в обороте в Псковской области
10:26
Чемпион России по вейкбордингу станет судьёй соревнований в Псковской области
Еще новости
Общество

В Польше вандалы обезглавили памятник Рокоссовскому

Фото: Portal Lca.pl.

В польской Легнице неизвестные осквернили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 30 июля. Памятник Рокоссовскому весом около 600 килограммов был установлен у кладбища Красной армии. Скульптура была частью экспозиции легницкого Музея меди. Ночью злоумышленники украли памятник.

Днем сотрудники музея нашли скульптуру на поле у Щитницкой улицы без головы.

По словам пресс-секретаря российского дипломатического представительства в Польше, посольство России выясняет подробности акта вандализма.

Также полиция ищет причастных к этому инциденту и выясняет, где находятся другие части фигуры.

Ранее в Легнице неоднократно происходили акты вандализма в отношении памятников Рокоссовскому.

Фото: Википедия.

Константин Рокоссовский родился в 1896 году в Великих Луках (по другим источникам – в Варшаве). В составе российской армии участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году перешел добровольцем в Красную гвардию, затем в Красную армию. Дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена Победы (1945), один из выдающихся полководцев Второй мировой войны. Рокоссовский – единственный в истории СССР маршал двух стран: Советского Союза (1944) и Польши (1949). Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. В 1949-1956 году был министром обороны Польши. Скончался в Москве в 1968 году.

В городе Великие Луки установлен памятник Рокоссовскому, а в Пскове есть памятная доска и одна из улиц города названа в честь полководца. В 1935 – 1937 годах он работал на командных должностях в Пскове.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Главный судья России по вейкбордингу приедет на чемпионат Псковской области
31 июля 2020
Главный судья России по вейкбордингу приедет на чемпионат Псковской области
Псковский район празднует 93-летие со дня образования
31 июля 2020
Псковский район празднует 93-летие со дня образования
Курбан-байрам празднуют мусульмане 31 июля
31 июля 2020
Курбан-байрам празднуют мусульмане 31 июля
Ремонтные работы начались на колокольне Петропавловской церкви на острове Белова
31 июля 2020
Ремонтные работы начались на колокольне Петропавловской церкви на острове Белова
Центробанк просит псковичей не дезинфицировать бумажные деньги
31 июля 2020
Центробанк просит псковичей не дезинфицировать бумажные деньги
Поддельные десятирублёвые монеты появились в обороте в Псковской области
31 июля 2020
Поддельные десятирублёвые монеты появились в обороте в Псковской области
Чемпион России по вейкбордингу станет судьёй соревнований в Псковской области
31 июля 2020
Чемпион России по вейкбордингу станет судьёй соревнований в Псковской области
ВИДЕО: Петербургские вейкбордисты готовятся к участию в чемпионате Псковской области
31 июля 2020
ВИДЕО: Петербургские вейкбордисты готовятся к участию в чемпионате Псковской области

Идет загрузка...