В Польше вандалы обезглавили памятник Рокоссовскому

11:50, 31 июля 2020, ПАИ

В польской Легнице неизвестные осквернили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 30 июля. Памятник Рокоссовскому весом около 600 килограммов был установлен у кладбища Красной армии. Скульптура была частью экспозиции легницкого Музея меди. Ночью злоумышленники украли памятник.

Днем сотрудники музея нашли скульптуру на поле у Щитницкой улицы без головы.

По словам пресс-секретаря российского дипломатического представительства в Польше, посольство России выясняет подробности акта вандализма.

Также полиция ищет причастных к этому инциденту и выясняет, где находятся другие части фигуры.

Ранее в Легнице неоднократно происходили акты вандализма в отношении памятников Рокоссовскому.

Константин Рокоссовский родился в 1896 году в Великих Луках (по другим источникам – в Варшаве). В составе российской армии участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году перешел добровольцем в Красную гвардию, затем в Красную армию. Дважды Герой Советского Союза, кавалер ордена Победы (1945), один из выдающихся полководцев Второй мировой войны. Рокоссовский – единственный в истории СССР маршал двух стран: Советского Союза (1944) и Польши (1949). Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. В 1949-1956 году был министром обороны Польши. Скончался в Москве в 1968 году.

В городе Великие Луки установлен памятник Рокоссовскому, а в Пскове есть памятная доска и одна из улиц города названа в честь полководца. В 1935 – 1937 годах он работал на командных должностях в Пскове.