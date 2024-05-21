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Общество

В Совете Федерации работает выставка, посвящённая Псковской области

Выставка, на которой представлены исторические даты, факты и достижения региона, работает в рамках Дней Псковской области в Совете Федерации.

  • В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации работает выставка
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации работает выставка
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации работает выставка
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации работает выставка
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации работает выставка
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области
  • В рамках Дней Псковской области в Совете Федерации работает выставка
    Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

На выставке можно больше узнать о потенциале Псковской области как региона обладающего богатой историей и культурой.

Кроме того, экспозиция показывает экономическое развитие области, технологический потенциал, достижения в социальной сфере и различные инновационные проекты.

Напомним, что с 20 по 22 мая в Совете Федерации проходят Дни Псковской области. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавляют официальную делегацию региона. Представители власти Псковской области озвучат сенаторам наиболее значимые для региона проекты. 20 и 21 мая прошел ряд заседаний комитетов сената, на котором псковичи представили предложения по развитию региона.

Добавим, что на мероприятиях Дней Псковской области в Совете Федерации работают журналисты госмедиахолдинга региона, в частности съёмочная группа телеканала «Первый Псковский».

Со всеми новостями, которые посвящены Дням Псковской области в Совете Федерации, можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

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