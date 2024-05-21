Новое дело о получении взятки возбудили в отношении Александра Грацкого

18:35, 21 мая 2024, ПАИ

Прокуратурой Псковской области признано законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по дополнительному эпизоду противоправной деятельности бывшего начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого. Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что в период нахождения в указанной выше должности фигурант получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от подрядчика по муниципальным контрактам за совершение в пользу юридического лица действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ по ремонту дорожного полотна и дворовых территорий Пскова.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены под контроль прокуратуры области.