Новое дело о получении взятки возбудили в отношении Александра Грацкого
Прокуратурой Псковской области признано законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по дополнительному эпизоду противоправной деятельности бывшего начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Александра Грацкого. Об этом ПАИ сообщили в областной прокуратуре.
Установлено, что в период нахождения в указанной выше должности фигурант получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от подрядчика по муниципальным контрактам за совершение в пользу юридического лица действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ по ремонту дорожного полотна и дворовых территорий Пскова.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Санкция статьи уголовного закона предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены под контроль прокуратуры области.
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