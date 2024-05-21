Профсоюзная молодёжь поддержала акцию «Ночь в музее»

17:55, 21 мая 2024, ПАИ

Члены Молодёжного совета Псковского облсовпрофа стали участниками акции «Ночь в музее» в Великолукском областном музее почты, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Сотрудники музея рассказали об истории российской почты, филателии, филокартии и посткроссинге. Все посетители отправили памятные специальные открытки своим родным и близким», – поделились впечатлениями участники акции.

У областного музея почтовой связи богатая коллекция, а выставочные экспонаты почтового музея объединяют все этапы развития почтовой связи, отметили экскурсанты.

«В музее собраны коллекции филателии, филокартии, нумизматики и фалеристики. Предметы средств связи представлены в порядке их технологического прогресса. Так что здесь можно проследить путь развития почты: от почтовой станции XIX века до почтового отделения советского периода и современной почты», – рассказали участники акции «Ночь в музее».