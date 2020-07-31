Курс евро поднялся выше 87 рублей впервые с 1 апреля

11:53, 31 июля 2020, ПАИ

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 0,35 % - до 73,43 рубля, курс евро прибавил 0,8 % - до 87,35 рубля, преодолев отметку в 87 рублей впервые с 1 апреля текущего года. Как пишет ТАСС, об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 31 июля.

К 10:05 курс доллара рос до 73,53 рубля (+0,5 %), а курс евро - до 87,48 рубля (+1 %). По состоянию на 10:15, доллар замедлил рост до 0,3 % и торговался на уровне 73,4 рубля, а курс евро рос - до 0,7 % и находился на отметке 87,25 рубля.

31 июля цена золота обновила исторический максимум.