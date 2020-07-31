Жители микрорайона «Южный» высказали пожелания по реконструкции улицы Кузбасской Дивизии

12:10, 31 июля 2020, ПАИ

Жители микрорайона «Южный» высказали свои пожелания по реконструкции улицы Кузбасской Дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

30 июля глава города, депутат по округу № 8 Елена Полонская встретилась с жителями микрорайона «Южный», который расположен на Завеличье и окружен улицами Киселёва, Народной, Коммунальной, Кузбасской Дивизии, по обсуждению проекта реконструкции улицы Кузбасской Дивизии.

Согласно проекту, на участке от улицы Кузбасской Дивизии до кладбища Жен-Мироносиц будет благоустроена территория. Улица будет 4-полосной, вдоль двух полос будут проходить пешеходные и велодорожки, они будут освещаться. Также будет предусмотрено два кольца развязки, одно - с поворотом на городскую больницу, второе - с поворотом на улицу Киселёва.

Инженерные коммуникации будут проложены с учетом требований маломобильных групп. Также планируется обустроить большое количество парковочных зон и карманов, оборудовать пешеходные пути к медицинским учреждениям и организовать вертолетную площадку для спецслужб.

Данный проект начали обсуждать с декабря 2019 года с жителями Юбилейной, 93 и 93а, так как там находится самая «больная» точка, нуждающаяся в незамедлительном благоустройстве.

Елена Полонская напомнила, что в рамках реконструкции все имеющиеся парковочные карманы останутся на своих местах, а также плоскостные сооружения будут сохранены и отремонтированы, и добавила, что улица Киселёва сохранит свои границы, так как ее расширение технически невозможно.

Местные жители высказали свои предложения по корректировке проекта, чтобы появилась возможность обустроить тротуары, установить два «лежачих полицейских» и перенести пешеходные переходы ближе к жилым домам.

Также было озвучено опасение по поводу парковки больших грузовых машин. Глава города предложила поставить знак, запрещающий парковку для машин более трёх тонн, и добавила, что сконцентрирует внимание застройщиков на максимальном сохранении деревьев при реконструкции для поддержания имеющейся зеленой зоны. Все вопросы будут рассмотрены и вынесены на обсуждение с главой администрации Александром Братчиковым.

Также жители обратились к главе с просьбой оборудовать новый пляж. Елена Полонская сразу заверила людей, что при строительстве парка «Моя история» будет благоустроен Степановский лужок с завозом песка и обустройством пляжа.

Татьяна Иванова, жительница дома Народная, 4а, поделилась своим мнением по поводу реконструкции Кузбасской Дивизии: «Мы очень рады, что появился такой проект и в перспективе легче будет добраться до улицы Юбилейной, так как уменьшится количество пробок. На улице Коммунальной постоянно пробки, особенно в вечернее время в сторону улицы Юбилейной, а так появится возможность разгрузить дороги. Радует, что наконец-то появится автобусное сообщение, не нужно больше будет так далеко добираться до остановки, мы долго этого ждали».

В завершение встречи жители поблагодарили главу города за проведенное собрание и за подробное разъяснение проекта.

До 1 декабря текущего года итоговый вариант реконструкции будет вынесен на сессию Псковской городской Думы. После чего планируется подать заявку на финансирование. Работы рассчитаны на период 2021- 2023 гг.