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Общество

Опубликовано расписание катера до Талабских островов

Опубликовано расписание катера «Талабск», который отправляется из деревни Толбица Псковского района и останавливается на островах Залита и Белова, на летний сезон 2020 года. График движения катера разместили в группе паломников Псково-Печерского монастыря в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы паломников Псково-Печерского монастыря.

Билет на муниципальный катер стоит 200 рублей до острова имени Залита (детский билет – 70 рублей) и 250 рублей до острова имени Белова (детский билет – 80 рублей). Поездка между островами будет стоить 70 рублей.

Катер ходит со среды по воскресенье и вмещает 10 человек, сообщают паломники, поэтому бронировать места необходимо заранее. Также, по информации путешественников, на пристани можно найти частного перевозчика.

Ранее жители Пскова поделились с ПАИ опытом поездки на Талабские острова.

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