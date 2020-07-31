Курбан-байрам празднуют мусульмане 31 июля

12:37, 31 июля 2020, ПАИ

31 июля мусульмане празднуют Курбан-байрам. Главный праздник в исламе знаменует окончание хаджа, паломничества к главным мусульманским святыням в Саудовскую Аравию, пишет РИА Новости.

Курбан-байрам начинается на десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня.

Региональные муфтияты самостоятельно примут решение о формате празднования Курбан-байрама с учётом эпидемиологической обстановки в каждом субъекте страны.

Обряд жертвоприношения, который неотделим от празднования главного мусульманского праздника, в этом году будут проводить с соблюдением санитарных мер, подтвердил первый замглавы СМР, муфтий Московской области Рушан Аббясов. По его словам, по случаю праздника для жителей Московской области и столицы отвели около 20 специальных мест для жертвоприношения.

Слово «курбан» переводится как «быть ближе» к Всевышнему, то есть мусульманин должен пожертвовать, стать ближе. Это большой благотворительный праздник, потому что треть мяса нужно обязательно отдать в пользу неимущих, нуждающихся людей.