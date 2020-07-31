Пётр Крупеня: Раскрываемость убийств в Псковской области близка к 100%

13:25, 31 июля 2020, ПАИ

«Раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и изнасилований составила – 100%, убийств – близка к этому показателю», – заявил руководитель Следственного управления СК России по Псковской области Пётр Крупеня, подводя итоги работы ведомства за первое полугодие 2020 года на заседании коллегии 31 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Совместно с коллегами из регионального управления МВД раскрыто четыре убийства, совершенные в прошлые годы – 9, 12, 18 и 27 лет назад, а также один факт насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнеего ребенка», – отметил он.

Пётр Крупеня рассказал, что в отчетном периоде по-прежнему особое внимание уделялось профилактике преступлений, в первую очередь совершенных в отношении несовершеннолетних. На постоянном контроле находилась работа по восстановлению нарушенных трудовых прав граждан и возмещению ущерба, причиненного преступными посягательствами. В тесном взаимодействии с надзирающими прокурорами и правоохранительными органами удалось достигнуть отдельных положительных результатов.

В заседании коллегии приняли участие прокурор Псковской области Иван Грибов, начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников, федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, руководители отделов аппарата следственного управления, а также сотрудники городских и межрайонных следственных отделов в режиме видео-конференц-связи.