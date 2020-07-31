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Общество

Опубликован список крупнейших псковских должников за газ

Опубликованы данные по задолженности крупных потребителей природного газа в Псковской области на 1 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.07.2020

  

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

  
 
 

МП г. Пскова «ПТС»

377 188 618,15

354 058 339,61

  

МУП «ЖКХ» Островского района

96 420 923,89

94 908 690,00

  

МП Псковского района «Коммунальные услуги»

69 779 514,64

69 259 391,28

  

МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки

59 854 460,91

49 363 000,34

  

МУП «Невельские теплосети»

47 001 087,21

46 350 300,49

  

Порховское МПТСиК

36 394 874,05

36 359 148,90

  

МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района

31 032 131,09

30 830 820,25

  

ООО «РайКомХоз»

19 074 396,15

19 074 396,15

  

МУП «Дновская Теплоснабжающая Организация»

18 385 055,57

17 835 922,76

  

МУП «Искра»

15 399 868,01

15 096 091,93

  

МП ЖКХ Дедовичского района

12 248 973,27

12 248 973,27

  

МУП «Палкинская ПМК»

2 798 762,80

2 776 607,08

  

ООО «Газпром теплоэнерго Псков»

2 380 584,97

0

  

ОАО «Уют»

1 655 707,94

1 443 929,48

  

МУП «Локнянское ЖКХ»

747 673,99

747 673,99

  

 

 

 

  

ООО «А2 Энергия»

722 435,44

255 969,79

  

Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»

15 357,39

0

  

МП «Печорские теплосети»

3 123,39

0,01

  
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