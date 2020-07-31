Опубликован список крупнейших псковских должников за газ
Опубликованы данные по задолженности крупных потребителей природного газа в Псковской области на 1 июля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.07.2020
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|
В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова «ПТС»
|
377 188 618,15
|
354 058 339,61
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
96 420 923,89
|
94 908 690,00
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
69 779 514,64
|
69 259 391,28
|
МУП «Тепловые сети» г. Великие Луки
|
59 854 460,91
|
49 363 000,34
|
МУП «Невельские теплосети»
|
47 001 087,21
|
46 350 300,49
|
Порховское МПТСиК
|
36 394 874,05
|
36 359 148,90
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
31 032 131,09
|
30 830 820,25
|
ООО «РайКомХоз»
|
19 074 396,15
|
19 074 396,15
|
МУП «Дновская Теплоснабжающая Организация»
|
18 385 055,57
|
17 835 922,76
|
МУП «Искра»
|
15 399 868,01
|
15 096 091,93
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
12 248 973,27
|
12 248 973,27
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
2 798 762,80
|
2 776 607,08
|
ООО «Газпром теплоэнерго Псков»
|
2 380 584,97
|
0
|
ОАО «Уют»
|
1 655 707,94
|
1 443 929,48
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
747 673,99
|
747 673,99
|
|
|
|
ООО «А2 Энергия»
|
722 435,44
|
255 969,79
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|
15 357,39
|
0
|
МП «Печорские теплосети»
|
3 123,39
|
0,01