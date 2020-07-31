Новые автобусы для школьников поступили в Пустошку

14:23, 31 июля 2020, ПАИ

Два новых автобуса получил Центр дополнительного образования для детей в Пустошке, пишет районная газета «Вперёд».

Директор Центра Алла Тафий рассказала, что новый автобус ПАЗ рассчитан на 23 посадочных места, а микроавтобус «Газель» на 16 мест. Она отметила, что автобусы оснащены всем необходимым, включая антигравийную обработку кузова, ограничитель скорости, ремни безопасности и систему ГЛОНАСС.

По словам Аллы Михайловны, теперь целыми командами и классами можно отправляться не только на соревнования, но и на экскурсии, в театр и бассейн. Автобусами смогут воспользоваться и другие образовательные учреждения района.