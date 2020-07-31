Россияне смогут летать в Австрию с 1 августа

14:30, 31 июля 2020, ПАИ

С 1 августа Австрия снимает запрет на пассажирские авиарейсы из России. Однако страна ужесточает правила на въезд, пишет РИА Новости.

Прибывающим в Австрию из стран с неблагоприятной обстановкой вокруг COVID-19 с 1 августа необходимо предъявить отрицательный тест на коронавирус и отправиться на 10-дневный карантин. Помимо России, к неблагоприятным регионам по оценке австрийских властей относятся Египет, Албания, Бангладеш, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Болгария, Чили и Эквадор. В этом списке также Индия, Индонезия, Иран, Косово, Мексика, Молдавия, Нигерия, Северная Македония, Пакистан, Перу, Филиппины, Португалия, Румыния, Швеция, Сенегал, Сербия, ЮАР, Турция, Украина, США и китайская провинция Хубей.

Несмотря на снятие запрета на пассажирское авиасообщение с Россией, австрийская авиакомпания не включила Россию в список рейсов, возобновляемых с 1 августа.

К настоящему моменту Австрия сняла ограничения из-за коронавируса - необходимость предъявлять отрицательный тест на вирус и соблюдать карантин - для въезжающих из следующих регионов: Андорра, Бельгия, Дания, Германия, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Хорватия, Латвия, Лихтенштейн, Литва и т.д.