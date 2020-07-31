В Пскове завершился ремонт дворовой территории на улице Юбилейной

14:51, 31 июля 2020, ПАИ

На улице Юбилейной в Пскове завершился ремонт дворовой территории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На территории избирательного округа №8 продолжается ремонт дворовых проездов и пешеходных зон. В частности, недавно была приведена в порядок территория у дома №75 по ул. Юбилейной. Перед началом ремонтных работ здесь было спилено 12 аварийных деревьев и организовано порядка 15 парковочных мест.

В ходе ремонтных работ в данной части города особое внимание уделялось приведению в порядок тротуаров и оборудованию дополнительных парковочных мест. Сам ремонт дворового проезда к дому №75 по ул. Юбилейной был проведен с полной заменой асфальтового покрытия. Сэкономленные бюджетные средства будут направлены на ремонт дворовой территории расположенного по соседству дома №73а по ул. Юбилейной. В настоящее время объявлен аукцион по отбору организации-подрядчика. Кроме того, по просьбам жителей №73а по ул. Юбилейной были проведены работы по повышению уровня тротуара, в результате чего после дождей там перестали образовываться лужи, а также оборудован новый парковочный карман у дома №79 по ул. Юбилейной.

Местные жители положительно оценили произведенные изменения. Так, Тамара Ефимович, проживающая в одном из вышеуказанных домов, отметила, что до ремонта было много неудобств и пешеходам, и водителям, и самим жильцам, страдавшим в ночное время от шума проезжавших по ямам машин, а сейчас все изменилось в несоизмеримо лучшую сторону. При этом она выразила благодарность в адрес главы города Пскова, депутата по округу №8 Елены Полонской и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, по решению которого в этом году на ремонт дворовых проездов в Пскове было выделено из дорожного фонда региона свыше 100 млн рублей.

В 2019 году была отремонтирована часть дворовой территории у дома №29/31 по Рижскому проспекту. В самое ближайшее время там начнется ремонт второй части дворового проезда с укладкой нового асфальта, заменой бордюрного камня и обустройством парковочных мест. Также будет отремонтирован проезд у дома №25 по ул. Народной и продлен до дома №22а по ул. Коммунальной.