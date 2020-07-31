График вывоза мусора изменится в двух районах Псковской области

14:58, 31 июля 2020, ПАИ

С 1 августа изменится график вывоза твёрдых коммунальных отходов в Опочке, Опочецком и Красногородском районах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром» – регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

В Опочке

По понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям ООО «Мехуборка Псков» будет забирать ТКО из контейнеров, установленных на территории районного центра.

Мешковой вывоз ТКО будет осуществляться по другому графику:

В 1-ю и 3-ю субботу — улица Трудовая, улица Карла Маркса, Кооперативная улица, улица Калинина, улица 1 Мая, улица Некрасова, улица 8 Марта, Моховая улица, Красноармейская улица, улица 15 июля, 2-й Рублёвский переулок, Восточная улица, Гончарная улица, Рабочая улица, Рабочий переулок, Восточный переулок, Полевая улица, улица 9 Января, Песочный переулок, Песочная улица, Кузнечный переулок, Кузнечная улица, Безымянный переулок, Автозаводская улица, Шоссейная улица, Аллейная улица, улица Громова, Кольцевая улица, Липовая улица, Цветочная улица, Мирная улица, Кожевенная улица, улица Ленина (от магазина "Каравай" до конца), Великорецкая улица, Островская улица, улица Урицкого, Южная улица, Великорецкий переулок, Гусаковский переулок, Гусаковская улица, Южный переулок, Горная улица, Заводская улица, Береговая улица, Луговая улица, 2-я Ленинская улица, Белорусская улица, Пограничная улица, Гражданская улица, Лесная улица, Железнодорожная улица, Лесной переулок, улица Мелиораторов, улица Новосёлов, улица Специалистов, Сенная улица, Отрадная улица, улица Дзержинского, улица Романенко, улица Стученко, улица Царькова, улица Малая Шепетня, Боровой переулок, Загородная улица, Зелёная улица, Северный переулок;

Во 2-ю и 4-ю субботу — Олимпийская улица, Набережная улица (четные), Сущёвская улица, улица Святотечь, Весёлая улица, улица Ветеранов, Войсковая улица, Марковский переулок, Садовая улица, Медицинская улица, 1-я Бисеревская улица, 2-я Бисеревская улица, Бисеревский переулок, Заречная улица, Октябрьская улица, Совхозная улица, Дорожный переулок, Прибрежная улица, Западный переулок, Молодёжная улица, Школьный переулок, Комсомольская улица, Колхозная улица, Солнечная улица, Сиреневая улица, улица Энергетиков, Пригородная улица, Новая улица, Красногородский переулок, Гребеневская улица, Красногородская улица, улица Согласия, улица Красных Фронтовиков, улица Новое поселение, улица Пачесено, 1-й Красногородский переулок, 2-й Красногородский переулок, Лабораторный переулок, Мельничный переулок, Новый переулок, Басковская улица, Басковский переулок, Окраинная улица, Бервешинская улица, Водная улица, Высокая улица, Светлая улица, Клемешинский переулок, улица Дружбы, Псковская улица, Стадионный переулок, Пролетарская улица, 2-я Пролетарская улица, улица Штрахова, Пионерская улица, 1-я Советская улица, 2-я Советская улица, 3-я Советская улица, Спортивная улица, Тихая улица, переулок Тихий, Фабричная улица, Варыгинский переулок.

В Опочецком районе

Каждый 1-й и 3-й вторник мусоровозы ООО «Мехуборка Псков» будут приезжать в деревни Гребени, Петровское, Макушино, Момоново, Мощеново, Арапы, Мялово, Гнидино, Запеклево, Ладыгино, Карпово, Гаврово, Сумароково, Дикушино, Виры, Крайнево, Белоусова, Анченки, Кренево, Кишкино, Алтаево, Пуршево, Серово, Белки, Горки, Сырохново, Полкозырево, Порядино, Коровкино, Барабаны, поселок Приозёрный, деревни Молоково, Кадниково, Глазаново, Захново, Балаши, Броды, Матюшкино, Шлепихина, Седуниха, Козырево, Тригузово, Исса, Глощапы, Горохово, Клюкино, Барсаново, Волково, Бабенцы, Белоусы, Люцково.

Каждый 2-й и 4-й вторник будут обслуживаться в части обращения с ТКО деревни Ястребово, Звягино, Мололово, Пашкино, Сенютино, Астахново, Гривы, Боровки, Рожново, Аристово, Мартиново, Звоны, Маврино, Лобово, Терехи, Решетниково, Траньки, Паново, Глубокое, Еловка, Норкино, Камено, Екимово, Литвиново.

В 1-й и 3-й четверг будут забирать отходы из деревень Галуха, Погорельцево, Рублевка, Ляпуны, Скурдино, Горбово, Роги, Пикали, Юхново, Разувайка, Гребени, Деяны, Бабенцы, Высокое, Павлихино, Исаки, Матюши, Фронино, Михейково, Копотиловка, Васьково, Заверняйка, Виселки, Жевлаки.

2-й и 4-й четверг будут днями вывоза ТКО в деревнях Кудка, Бездедово, Сосновка, Лаптево, Нижние Дупли, Верхние Дупли, Крымы, Лисино, Горячево, Болгатово, Раково, Шестниково, Курлихино, Теребени, Сапроново, Высоцкое, Мышино, Кошкино, Михалкино, Куденково, Духново, Белавино, Лебединец, Чушново, Кунино, Бороусово, Пузакино, Горбунова Гора.

В понедельник, среду и пятницу Мехуборка будет забирать ТКО из контейнеров в деревнях Петровское и Песчивка.

Каждую 2-ю и 4-ю субботу будет производиться вывоз отходов из деревень Маслово, Лотовицы, Варыгино, Марфино, Сакирино, Антоново, Максимиха, Ратово, Бородино, Федоровское, Заводы, Морозово, Костелово, Большие Рогатки.

В Красногородском районе

Отходы из контейнеров, установленных в Красногородске, будут вывозить в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

ТКО из частного сектора районного центра, где установлен мешковой сбор, будут вывозить ❗по средам (ул. Богданова, ул. Октябрьская, пер. Тупиковый, пер. Песочный, ул. Ломоносова, ул. Чапаева, ул. Набережная, ул. Первомайская, пер. Банный, ул. Гагарина, ул. Юбилейная, ул. Пионерская, ул. Синерцкая, ул. Красногорская, дома: 1-4, 6, ул. Священко, ул. 50-летия Победы, ул. Есенина, ул. Мирная, ул. Кольцвой Проезд, ул. Лермонтова, ул. Луговая, ул. Велейская (от кладбища до ул. Литвинка), пер. Больничный, пер. Лесной, ул. Больничная, ул. Звёздная, ул. Зеленая, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. Красногорская (дома: 5, 7, 8, 10, 12) и воскресеньям (ул. Гавровская, пер. Некрасовский, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Достоевского, ул. Западная, ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Механизаторов, ул. Полевая, ул. Пролетарская, ул. Ремонтная, ул. Солнечная, ул. Калинина, ул. Южная, ул. Загородная, ул. Нагорная, ул. Матросова).

Каждый 1-й и 3-й вторник месяца будут забирать отходы из деревень Поддубно, Подсадница, Ломы, Усово, Горбуново, Собольцово, Дорохи, Ярусово, Станкеево, Алексино, Бодренки, Зеркули, Лямоны, Гавры, Рогозки, Столбово, Мыза, Иванцево, Морозово, Лоскутино.

Во 2-й и 4-й вторник мусоровозы будут приезжать в деревни Тупичино, Мышково, Пушмачи, Межупры, Мыза, Кашево, Кривино, Покровское, Бриданово, Агарышево, Барашково, Мозули, Трибесово, Овсянки, Поинье.

Каждый 1-й и 3-й четверг вывоз ТКО будет осуществляться из деревень Ильинское, Новолок, Влесно, Бабкино, Кривошляпы, Кумордино, Рыбаки, Зуево, Шумилы, Платишино, Равгово, Троши, Шахово, Литвинка, Залужье, Шутово, Мехово, Гришково, Сакулино, Якушово.

Во 2-й и 4-й четверг отходы будут вывозить из деревень Исаево, Крестовка, Ночево, Трешуты, Бараны, Минино, Кристы, Ганьково, Треньки, Рудиновка, Лямоны, Рогаткино, Бличино, Александрово, Татарино, Жеребино.

Каждую 1-ю и 3-ю субботу вывоз ТКО будет производиться из населенных пунктов Мамоны, Зуево, Езупы, Федотково, Сусаны, Максимы, Лоси, Шилово, Синяя Никола, Котяги, Посиье, Голубово, Габоны, Долги, Горки, Бережани, Беляи, Рябы, Блясино, Саурово, Курцево, Перлица.

2-я и 4-я суббота назначена днем вывоза отходов из деревень Якушово, Могильники, Морозово, Зубы, Сидорово, Лукино, Середренниково, Мехово, Цыбино, Юренково, Зайцы, Кашино.

Оператором по транспортированию ТКО в Красногородском районе является ООО «Мехуборка Псков». На территории муниципального образования в соответствии с региональным законодательством организован контейнерный и мешковой сбор и вывоз ТКО. В районе установлены 66 контейнеров для ТКО, из них 61 - в районном центре. В 105 деревнях осуществляется мешковой сбор и вывоз отходов, в трёх из них (Литвинка, Блясино, Саурово) также установлены контейнеры для ТКО.

Графики вывоза ТКО в населенных пунктах Псковской области опубликованы на сайте регионального оператора.