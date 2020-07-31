Названа дата выхода новой книги Пелевина

15:12, 31 июля 2020, ПАИ

Новый роман российского постмодерниста Виктора Пелевина «Непобедимое солнце» появится в продаже 27 августа. Об этом сообщается в соцсетях издательства «Эксмо».

Также в электронном и аудиоформате книга будет доступна на ЛитРес.

Анонса к роману издательство пока не дает, однако известно, как будет выглядеть его обложка.

Дебютный сборник рассказов Виктора Пелевина вышел в 1991 году, первую популярность ему принес роман «Омон Ра» 1992 года. «Дзен-буддистский» роман «Чапаев и Пустота» в 2001 году вошел в шорт-лист знаменитой Дублинской литературной премии. Тексты Пелевина неоднократно номинировались на «Большую книгу», «НОС», «НацБест» и другие премии. В последние годы писатель выпускает по одному роману в год. В 2018 году он написал «Тайные виды на гору Фудзи», в 2019 - «Искусство легких касаний». О личной жизни писателя известно немногое, у него нет аккаунтов в соцсетях, он почти не дает интервью и не появляется на публике.