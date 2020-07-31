«Псковпассажиравтотранс» сообщил об изменении движения автобуса №9
Об изменении движения автобуса №9 сообщил «Псковпассажиравтотранс». Изменения будут действовать с 1 августа, сообщили в пресс-службе компании.
По просьбам пассажиров с 1 августа внесены изменения в расписание и маршрут движения автобуса №9 «Вокзал – Белый мох» (Подборовье).
При движении от Подборовья заезд на кладбище «Белый мох» будет осуществляться в 12:55, что дает дополнительное время для посещения кладбища.
При движении от Вокзала в 8:31 будет осуществляться заезд в СТК Раздолье. При движении от Подборовья (на 17:05) заезд в СТК Раздолье будет осуществляться в 17:27.