«Псковпассажиравтотранс» сообщил об изменении движения автобуса №9

15:21, 31 июля 2020, ПАИ

Об изменении движения автобуса №9 сообщил «Псковпассажиравтотранс». Изменения будут действовать с 1 августа, сообщили в пресс-службе компании.

По просьбам пассажиров с 1 августа внесены изменения в расписание и маршрут движения автобуса №9 «Вокзал – Белый мох» (Подборовье).

При движении от Подборовья заезд на кладбище «Белый мох» будет осуществляться в 12:55, что дает дополнительное время для посещения кладбища.

При движении от Вокзала в 8:31 будет осуществляться заезд в СТК Раздолье. При движении от Подборовья (на 17:05) заезд в СТК Раздолье будет осуществляться в 17:27.