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Общество

«Псковпассажиравтотранс» сообщил об изменении движения автобуса №9

Фото Дарьи Хватковой.

Об изменении движения автобуса №9 сообщил «Псковпассажиравтотранс». Изменения будут действовать с 1 августа, сообщили в пресс-службе компании.

По просьбам пассажиров с 1 августа внесены изменения в расписание и маршрут движения автобуса №9 «Вокзал – Белый мох» (Подборовье).

При движении от Подборовья заезд на кладбище «Белый мох» будет осуществляться в 12:55, что дает дополнительное время для посещения кладбища.

При движении от Вокзала в 8:31 будет осуществляться заезд в СТК Раздолье. При движении от Подборовья (на 17:05) заезд в СТК Раздолье будет осуществляться в 17:27.

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