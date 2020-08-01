Для беременных в России смягчили наказание за нетяжкие преступления

00:21, 01 августа 2020, ПАИ

В России смягчили для беременных наказание за нетяжкие преступления. Президент подписал федеральный закон, позволяющий смягчить уголовное наказание за нетяжкие преступления беременных женщин и женщин, имеющих в доме ребёнка при исправительном учреждении детей в возрасте до трёх лет, пишет РИА «Новости».

Женщины получат возможность освободиться условно-досрочно после отбывания одной четверти назначенного срока. Такая же норма будет применяться и в отношении женщин, которые совершили преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Закон был разработан в соответствии с планом реализации национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы.

По данным ФСИН, в домах ребёнка при исправительных учреждениях на 1 января 2018 года находились три женщины, осуждённые за преступления небольшой тяжести, на 1 января 2019 года – шесть, на 1 марта 2019 года – восемь. На 1 января 2019 года беременных женщин в учреждениях системы насчитывалось 17, к 1 марта 2019 года их было 19.