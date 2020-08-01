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Общество

Выручка аптек в России выросла на 14%

фото: Андрей Степанов.

Выручка российских аптек за полгода увеличилась на 14 % в сравнении с тем же периодом 2019 года. Это следует из материалов аналитической компании DSM Group, пишут «Известия».

Основной причиной эксперты назвали подорожание лекарств из-за падения рубля и всплеска спроса в марте. Отечественные препараты в среднем подорожали на 24 %, импортные – на 8 %.

В первом полугодии аптеки выручили от розничной продажи лекарств 557,9 миллиарда рублей, что на 13,9 % больше, чем в прошлом году.

Всего в январе-июне аптеки продали 2,6 миллиарда упаковок, и это только на 3,1 % больше, чем в первом полугодии 2019 года. Такую разницу в приросте показателей может обеспечивать увеличение цен на лекарства или смещение спроса в сторону упаковок большего объёма.

Пик продаж в российских аптеках пришёлся на март. Тогда россияне купили лекарств на рекордные 127,2 миллиарда рублей. В марте 2019 года продажа препаратов принесла аптекам на 46 % меньше денег, чем в первый месяц пандемии коронавируса.

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