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Общество

ВОЗ связала новые вспышки коронавируса в Европе с изменением поведения населения

Появление после смягчения карантинных ограничений новых локальных вспышек коронавируса в ряде стран Европы вызвано изменившимся поведением населения. Как пишет ТАСС, об этом сообщила официальный представитель европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сара Тайлер.

«Мы видим в европейском регионе рост числа стран, сталкивающихся с локальными вспышками и увеличением случаев заболевания. Как бы мы это ни называли, второй волной или пиковым значением, мы знаем, что это следствие изменения поведения людей», - отметила Сара Тайлер, комментируя слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, заявившего 28 июля о наличии признаков второй волны пандемии коронавируса в Европе.

Официальный представитель бюро ВОЗ подчеркнула, что в сложившейся ситуации «исключительно важна» роль каждого человека в противодействии распространению инфекции. По ее словам, каждый должен осознать, что «посредством правильного поведения» можно избежать передачи вируса. «Никто не находится в безопасности от этой болезни, пока все не находятся в безопасности», - добавила Сара Тайлер.

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