Ансамбль «Псков» начал репетировать новую программу

17:43, 31 июля 2020, ПАИ

Репетировать новую программу начал ансамбль «Псков». Об этом рассказала директор областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире ПАИ-livе 31 июля.

«Уже в работе несколько новых произведений, коллектив начал репетиции, - рассказала Елизавета Барышникова, добавив, что первая программа будет абсолютно акустической. – Хочется красивый, народный, лёгкий и задорный стиль, но в то же время современную стилизацию».

Также Елизавета Барышникова отметила, что ансамбль «Псков» является жемчужиной Псковской областной филармонии, в которой каждый инструмент на вес золота.

«Есть идея восстановить партию вторых гуслей, - поделилась Барышникова. – Ещё одного гусляра добавить, в Пскове очень много хороших гусляров».