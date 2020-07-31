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Собаке не удалось взять след заблудившихся в куньинском лесу женщин

Служебно-розыскной собаке не удалось взять след пропавших в лесу женщин в Куньинском районе из-за дождливой погоды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Две жительницы деревни Усмынь ушли в лес за грибами 29 июля около 9:00. На следующий день об их исчезновении сообщил полицейским местный житель. Последний звонок от женщин их знакомые получили 30 июля в 8:00 – они сообщили, что не могут выйти из леса.

В настоящее время полиция прочесывает лесной массив вместе с МЧС. К поискам, которые ведутся в глухом и труднопроходимом лесу, присоединились местные жители и охотники.

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