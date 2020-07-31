Новации в избирательном процессе ТИКи Псковской области встретят с новым оборудованием

16:44, 31 июля 2020, ПАИ

Новации в избирательном процессе ТИКи Псковской области встретят с новым оборудованием. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

В Избирательной комиссии Псковской области отметили, что внедрение новаций в избирательное законодательство и в избирательный процесс в целом требует сделать шаг навстречу современным подходам в работе избирательных комиссий.

Требования к работе постоянно модернизируются, что приводит к необходимости использования современного технологического оборудования в деятельности избирательных комиссий. «Сейчас в избирательном процессе непрерывно меняются требования к оформлению документации, многие документы сдаются исключительно в электронном или машинопечатном виде», – отметил заместитель председателя избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков.

Руководство Избирательной комиссии Псковской области, понимая острую необходимость оснащения новым техническим оборудованием избирательных комиссий, обратилось за помощью к главе региона Михаилу Ведерникову. Губернатор оказал содействие и выделил средства для приобретения оборудования из резервного фонда.

Сейчас для территориальных избирательных комиссий приобретено 25 мощных современных ноутбуков HP с программным обеспечением Microsoft Office и «1С Бухгалтерия». Техника постепенно передается председателям комиссий, на сегодняшний день передано 9 ноутбуков.

Кроме того, для комиссий приобретено13 многофункциональных устройств. Остальные комиссии уже были обеспечены МФУ.

«Столь масштабное оснащение компьютерной техникой избирательных комиссий проводится впервые в регионе. Кроме того, планируется дальнейшее обновление материально-технической базы территориальных комиссий», – подчеркнули в облизбиркоме.