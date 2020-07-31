Подготовку к единому дню голосования обсудили в Бежаницком и Локнянском районах

20:32, 31 июля 2020, ПАИ

В Бежаницком и Локнянском районах 30 июля обсудили подготовку к единому дню голосования. Руководство избирательной комиссии встретилось с членами участковых и территориальных избирательных комиссий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В ходе совещания обсуждались особенности новых форм досрочного голосования. Особое внимание при обучении уделяется правильному оформлению необходимых документов по досрочному голосованию и порядок подсчёта голосов.

Членам комиссий напомнили об обеспечении избирательных участков средствами индивидуальной защиты и о соблюдении норм Роспотребнадзора.

Также был затронут вопрос взаимодействия с наблюдателями и средствами массовой информации. Последние могут находиться на участке при условии обязательной аккредитации в Избирательной комиссии Псковской области.

Во время встречи всем членам комиссий выражена благодарность Центральной избирательной комиссией и Избирательной комиссией Псковской области – за организацию и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.