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Общество

Подготовку к единому дню голосования обсудили в Бежаницком и Локнянском районах

В Бежаницком и Локнянском районах 30 июля обсудили подготовку к единому дню голосования. Руководство избирательной комиссии встретилось с членами участковых и территориальных избирательных комиссий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В ходе совещания обсуждались особенности новых форм досрочного голосования. Особое внимание при обучении уделяется правильному оформлению необходимых документов по досрочному голосованию и порядок подсчёта голосов.

Членам комиссий напомнили об обеспечении избирательных участков средствами индивидуальной защиты и о соблюдении норм Роспотребнадзора.

Также был затронут вопрос взаимодействия с наблюдателями и средствами массовой информации. Последние могут находиться на участке при условии обязательной аккредитации в Избирательной комиссии Псковской области.

Во время встречи всем членам комиссий выражена благодарность Центральной избирательной комиссией и Избирательной комиссией Псковской области – за организацию и проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

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