Студентов обяжут носить маски в вузах в новом учебном году
Ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.
Студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без масок. При этом нужно будет предоставить справку.
Для остальных в новом учебном году посещение вузов станет возможным только при наличии масок. При этом обеспечить средствами защиты студентов и преподавателей должны сами вузы.
«Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», – отметила глава министерства Валерия Фалькова.