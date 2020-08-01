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Общество

Студентов обяжут носить маски в вузах в новом учебном году

Фото Дарьи Хватковой.

Ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки.

Студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без масок. При этом нужно будет предоставить справку.

Для остальных в новом учебном году посещение вузов станет возможным только при наличии масок. При этом обеспечить средствами защиты студентов и преподавателей должны сами вузы.

«Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции», – отметила глава министерства Валерия Фалькова.

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