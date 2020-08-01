Акция «Безопасный двор» состоялась в Новосокольниках

00:26, 01 августа 2020, ПАИ

Акцию «Безопасный двор» провели сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мероприятие было направлено на снижение риска дорожных аварий и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на внутридворовых территориях.

В Новосокольниках стражи порядка организовали профилактические беседы с детьми, гуляющими во дворах города, напомнили им правила безопасного поведения, говорили об опасных участках вблизи мест, где любят собираться несовершеннолетние.

Все юные участники акции получили в подарок от представителей Госавтоинспекции светоотражатели и тематические листовки «Безопасный двор». Подобная профилактическая работа будет проводиться ГИБДД на регулярной основе.