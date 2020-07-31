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Общество

На съёмки Тома Круза в открытом космосе потратят 200 миллионов долларов

На съёмки фильма Тома Круза уже выделили 200 миллионов долларов. Часть сцен будет сниматься в открытом космосе. Об этом пишет kinoafisha.info.

Деньги на съёмки фантастического боевика предоставила студия Universal Pictures.

При этом полноценного сценария у кинокартины ещё нет. На то, чтобы убедить студию в успехе проекта, понадобилась одна встреча в Zoom, пишет издание. Том Круз, режиссёр Даг Лайман («Грань будущего») и продюсер постановки Кристофер МакКуорри («Миссия невыполнима: Последствия») в общих чертах обрисовали руководству мейджора свою задумку.

СМИ предполагают, что часть производственных затрат возьмёт на себя компания Илона Маска SpaceX, которая вместе с учёными из NASA будет отвечать за техническую сторону вопроса.

В полной мере производство фильма начнётся после того, как Круз закончит съёмки в седьмой и восьмой частях боевика «Миссия невыполнима», то есть не раньше 2022 года.

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