Неизвестные перекопали берег Чудского озера
Берег Чудского озера вблизи деревни Забредняжье Юшкинской волости перекопали. Кто ведёт работы у озера, местные жители не знают. Об этом пишет газета «Гдовская заря».
Своё негодование по поводу обезображенного берега выразили гдовичи, поинтересовавшись, законно ли проводятся земляные работы.
«Гдовская заря» направила обращения в комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области, в Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру и в районную покуратуру.