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Общество

Неизвестные перекопали берег Чудского озера

Фото: "Гдовская заря".

Берег Чудского озера вблизи деревни Забредняжье Юшкинской волости перекопали. Кто ведёт работы у озера, местные жители не знают. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Своё негодование по поводу обезображенного берега выразили гдовичи, поинтересовавшись, законно ли проводятся земляные работы.

Фото: "Гдовская заря".

«Гдовская заря» направила обращения в комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области, в Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру и в районную покуратуру.

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