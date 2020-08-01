Мультимедийная выставка об Иоанне Крестьянкине открылась в Псково-Печерском монастыре

14:01, 01 августа 2020, ПАИ

1 августа в Псково-Печерском монастыре открылась мультимедийная выставка об Иоанне Крестьянкине.

Посетители выставки смогут увидеть видеохронику, личные вещи и письма архимандрита Иоанна, а также узнают о жизненных ситуациях и людях, которые «способствовали формированию духовного образа старца».

В одном из семи залов выставки – в зале писем – можно будет взять на память распечатки цитат и советов отца Иоанна. В зале книг посетители смогут ознакомиться с изданиями его трудов. Выставка в музее Псково-Печерского монастыря продлится до 31 октября.

Экспозицию организовали издательство Псково-Печерского монастыря «Вольный странник», Министерство культуры России, Патриарший совет по культуре и Фонд гуманитарных проектов. Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».