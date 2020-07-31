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Общество

Противопожарный рейд состоялся в Пскове

Профилактический рейд по предотвращению пожаров на территории частного сектора в Пскове провели сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы 31 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Рейд прошёл в жилом секторе улицы Придорожной. Сотрудники МЧС провели профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового, электрооборудования, о недопущении детской шалости с огнём, запрете разведения костров и сжигания мусора.

Также были распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности.

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