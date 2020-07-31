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Общество

Учёные разрабатывают спрей для полости рта, способный остановить коронавирус

Специалисты из Высшего совета по научным исследованиям Испании ведут разработку противовирусного спрея для полости рта, который в случае успеха сможет остановить распространение коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.

По задумке учёных, спрей «использует биомолекулы (полисахариды) для имитации клеточной поверхности, куда присоединяется коронавирус, и таким образом может перехватить его и остановить инфекцию». «Сейчас считается, что инфекция начинается в полости рта и глотки, поэтому состав спрея на основе этих молекул создаст после введения барьер, а он будет захватывать вирусные частицы, которые будут терять свою заразительную способность», – отмечают специалисты.

В совете добавили, что даже если человек уже заразился, использование спрея может поспособствовать «уменьшению тяжести инфицирования».

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