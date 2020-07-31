В России запретили продажу несовершеннолетним кальянов и вейпов

19:41, 31 июля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации 31 июля.

Закон запрещает курение любой никотиносодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Эти ограничения коснутся и курения кальяна.

Также закон запрещает торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/мл. При этом полностью запрещается продажа несовершеннолетним табачной или никотиносодержащей продукции, а также кальянов и устройств для её потребления.

Кроме этого, закон запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции. Речь идёт в том числе о покупке для них такой продукции, её передаче, а также требованиях или предложениях употребить продукцию с никотином любым способом.