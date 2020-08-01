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Общество

В Псковской области появится комиссия для борьбы с африканской чумой свиней

Фото Андрея Степанова.

За ситуацией с африканской чумой свиней в Псковской области будет следить межведомственная комиссия, в которую войдут прокуратура, Россельхознадзор и главы районов, сообщил в своём аккаунте в Instagram губернатор Михаил Ведерников.

Он рассказал, что в Порховском и Куньинском районах введён карантин по африканской чуме свиней, которая для агропромышленного комплекса региона несёт особую опасность.
Для быстрого реагирования на угрозу губернатор поручил сформировать межведомственную комиссию, в состав которой войдут прокуратура, Россельхознадзор и главы районов.

«Основной задачей комиссии будет контроль за соблюдением правил свиноводства.
Важно выстроить взаимодействие, сообща контролировать эпидемиологическую ситуацию, проводить ревизии. При необходимости нужно объяснять людям, как должна быть правильно организована работа», – написал губернатор.

Также Михаил Ведерников отметил, что хозяйства фермеров, которые по каким-то причинам отказываются проходить регистрацию и придерживаться необходимых стандартов, нужно закрывать по решению суда.

«Они несут слишком большую угрозу региональной экономике», – заметил губернатор и добавил, что администрация области начала прорабатывать вопрос дополнительного финансирования региональной программы замены поголовья свиней на другие виды сельскохозяйственных животных.

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