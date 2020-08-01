Псковская мастерская приступила к реставрации танка Т-34

09:20, 01 августа 2020, ПАИ

К реставрации танка Т-34 приступила псковская мастерская «Арьергард». Об этом рассказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов на своей странице в Instagram.

«Уже 11 лет я занимаюсь реставрацией, в своё время для себя решил собрать Т-34 из кусков», – рассказал Александр Коновалов, добавив, что задача практически невыполнимая.

Также замглавы администрации отметил, что за это время был сделан танк БТ-7м.

«Одни добрые люди решили меня взять на слабо: мол, а как насчёт Т-34/76 с башней пирожок... Да и ещё и литой. Признаюсь, ввязался в драку, не будучи уверен в исходе», – поделился Александр Коновалов.

Реставрационная мастерская «Арьергард» приступила к реставрации легендарного Т-34 /76 1942 года 112-го завода «Красное Сормово».

«Проект, который хочется реализовать с максимальным использованием оригинальных фрагментов. К слову, башня собрана из фрагментов, найденных в Псковской, Тверской, Новгородской и Витебской областях», – отметил заместитель главы администрации.