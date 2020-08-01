0
10:47
В Псковском соединении ВДВ 2 августа пройдут торжественные мероприятия
10:00
В Пскове проходит чемпионат Псковской области по вейкборду (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
09:50
В Пскове почтили память воинов, погибших в Первой мировой войне
09:20
Псковская мастерская приступила к реставрации танка Т-34
09:00
В августе Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами
00:08
Студентов обяжут носить маски в вузах в новом учебном году
00:07
В Псковской области появится комиссия для борьбы с африканской чумой свиней
Еще новости
Общество

Псковская мастерская приступила к реставрации танка Т-34

Фото из Instagram Александра Коновалова

К реставрации танка Т-34 приступила псковская мастерская «Арьергард». Об этом рассказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов на своей странице в Instagram.

«Уже 11 лет я занимаюсь реставрацией, в своё время для себя решил собрать Т-34 из кусков», – рассказал Александр Коновалов, добавив, что задача практически невыполнимая.

Также замглавы администрации отметил, что за это время был сделан танк БТ-7м.

«Одни добрые люди решили меня взять на слабо: мол, а как насчёт Т-34/76 с башней пирожок... Да и ещё и литой. Признаюсь, ввязался в драку, не будучи уверен в исходе», – поделился Александр Коновалов.

Реставрационная мастерская «Арьергард» приступила к реставрации легендарного Т-34 /76 1942 года 112-го завода «Красное Сормово».

«Проект, который хочется реализовать с максимальным использованием оригинальных фрагментов. К слову, башня собрана из фрагментов, найденных в Псковской, Тверской, Новгородской и Витебской областях», – отметил заместитель главы администрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

В Псковском соединении ВДВ 2 августа пройдут торжественные мероприятия
01 августа 2020
В Псковском соединении ВДВ 2 августа пройдут торжественные мероприятия
В Пскове проходит чемпионат Псковской области по вейкборду (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
01 августа 2020
В Пскове проходит чемпионат Псковской области по вейкборду (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
В Пскове почтили память воинов, погибших в Первой мировой войне
01 августа 2020
В Пскове почтили память воинов, погибших в Первой мировой войне
Псковская мастерская приступила к реставрации танка Т-34
01 августа 2020
Псковская мастерская приступила к реставрации танка Т-34
В августе Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами
01 августа 2020
В августе Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами
Студентов обяжут носить маски в вузах в новом учебном году
01 августа 2020
Студентов обяжут носить маски в вузах в новом учебном году
В Псковской области появится комиссия для борьбы с африканской чумой свиней
01 августа 2020
В Псковской области появится комиссия для борьбы с африканской чумой свиней
Неизвестные перекопали берег Чудского озера
31 июля 2020
Неизвестные перекопали берег Чудского озера

Идет загрузка...