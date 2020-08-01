Спортсмены провели мастер-класс по воркауту на новой площадке в Гдовском районе

10:36, 01 августа 2020, ПАИ

В Гдовском районе спортсмены провели мастер-класс по воркауту на новой площадке. Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер спортивного движения Street Workout по Псковской области, член Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Виталий Дидыч.

Спортсмены гдовской команды по воркауту «Вежливые Люди Гдов» провели мастер-класс на новой площадке в посёлке Любимей Гдовского района.

Местным ребятам показали упражнения и элементы, которые можно выполнять на спортивной площадке, повышая свои физические способности.